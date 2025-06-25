شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية.. عيار 21 يسجل 4690 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ بعد هبوط كبير خلال جلسة أمس، وتأثر الذهب في مصر بانخفاض الأسعار العالمية عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما انعكس على تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5360 جنيهًا

- عيار 21 : 4690 جنيهًا

- عيار 18: 4020 جنيهًا

- عيار 14: 3127 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا



وبحسب مؤشرات التسعير في سوق الصاغة، انخفض سعر جرام الذهب أمس بنحو 120 إلى 130 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية الأسبوع، في حين فقد الجنيه الذهب أكثر من 1000 جنيه دفعة واحدة.

وتراجعت أسعار الذهب عالميًا لتقترب من 3305 دولارات للأونصة، متأثرة بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد تهدئة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

الانخفاضات الحالية تعد من أكبر التراجعات اليومية منذ أسابيع، و أن السوق يشهد حاليًا حالة من الترقب بشأن تحركات الدولار.

التراجع الحالي في سعر الذهب يمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة في ظل حالة الهدوء النسبي التي تسود الأسواق، إلا أنهم حذروا من احتمالية عودة الأسعار للارتفاع في حال تجدد التوترات أو صدور بيانات اقتصادية مفاجئة.