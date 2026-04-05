"حكماء المسلمين" يدين بشدة الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

ابوظبي - سيف اليزيد - أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، أعمال الشَّغب والاعتداءات التي استهدفت سفارة دولة ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدوليَّة.

وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لكافَّة أشكال العنف والتَّعدي على البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حرمة المقارِّ الدبلوماسية وضرورة حمايتها.

كما أكد ضرورة العمل على توفير الحماية الكاملة للدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ سيادة القانون ويصون العلاقات الدولية.

Advertisements

