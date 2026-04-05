عشرات المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين في "المتوسط"

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت منظمتا "ميديترانيا سايفينغ هيومنز" و"سي ووتش" غير الحكوميتين، اليوم الأحد، بأن أكثر من 70 شخصا فقدوا وقضى اثنان على الأقل إثر انقلاب قارب ينقل مهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت "ميديتيرانيا سايفينغ هيومنز" إنقاذ 32 شخصا بعد غرق القارب الذي أبحر بعد ظهر أمس السبت من ليبيا وعلى متنه 105 أشخاص من نساء ورجال وأطفال.

وأضافت المنظمة "حادث غرق مأسوي. 32 ناجيا، تم انتشال جثّتين، وأكثر من 70 شخصا في عداد المفقودين"، موضحة أنّ القارب الخشبي انقلب.

من جانبها، أفادت منظمة "سي ووتش" بأنّ الناجين أُنقذوا بواسطة سفينتين تجاريتين ونزلوا صباح الأحد في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته المنظمة على منصة "إكس"، رجالا يتشبّثون بهيكل القارب المنقلب بينما كان ينجرف في عرض البحر، ثم تقترب منه سفينة تجارية.

وقالت "ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز"، "نتشارك الألم مع الناجين وأُسرهم وأقاربهم. هذا ليس حادثا مأسويا، بل هو نتيجة سياسات الحكومات الأوروبية التي ترفض فتح طرق وصول آمنة وقانونية".

وتشكل لامبيدوسا نقطة وصول أساسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من شمال أفريقيا. ويموت كثيرون أثناء قيامهم بهذه الرحلة الخطرة.

ومنذ مطلع العام الحالي، لقي 683 مهاجرا حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية بأنّ 6175 مهاجرا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة ذاتها، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة في الثالث من أبريل الجاري.