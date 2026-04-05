ترامب يتوعد بقصف الجسور ومحطات الطاقة في إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - توعدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بقصف الجسور ومحطات الطاقة في إيران بعد غد الثلاثاء ما لم يعد فتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معا في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له!!!".

وأضاف "افتحوا المضيق اللعين ... وإلا فستعيشون في الجحيم، سترون!".

وكان الرئيس الأميركي ذكّر إيران، أمس السبت، بأن المهلة التي منحها إياها لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب وإعادة فتح المضيق، تنقضي خلال 48 ساعة، متوعدا إياها بـ"الجحيم" في حال لم تتجاوب مع ما يطلبه.