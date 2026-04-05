أميركا تنقذ طاقم F-15 من إيران في عملية كوماندوز تاريخية

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن القوات الأميركية تمكنت من إنقاذ الطيار الذي أسقطت طائرته من طراز إف-15 داخل إيران.

وفي تطور لاحق، أفاد الموقع نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن القوات الخاصة نجحت أيضا في إنقاذ الفرد الثاني من طاقم الطائرة، في عملية وصفت بالدقيقة والمعقدة.

وكشفت التقارير أن عملية إنقاذ طاقم الطائرة الأميركية نفذت عبر وحدة كوماندوز متخصصة، بدعم من غطاء جوي كثيف، حيث تمكنت جميع القوات من مغادرة الأراضي الإيرانية بعد إتمام المهمة بنجاح.

وأشارت المعلومات إلى أنه جرى نشر قوات خاصة أميركية داخل إيران يومي الجمعة والسبت ضمن مهمة بحث وإنقاذ، قبل أن يتم تحديد موقع عضو الطاقم الثاني وبدء عملية انتشاله.

في المقابل، دفع الحرس الثوري الإيراني بقوات إلى المنطقة في محاولة لإحباط العملية، إلا أن طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي نفذت غارات استهدفت تلك القوات لمنعها من الوصول إلى موقع الإنقاذ.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن جميع القوات المشاركة في عملية الإنقاذ غادرت المجال الجوي الإيراني بسلام بعد تنفيذ المهمة.

في السياق، ذكرت شبكة فوكس نيوز أن أحد أفراد طاقم الطائرة تمكن من النجاة، حيث ابتعد سيرًا عن موقع الحطام واختبأ في منطقة مرتفعة، قبل أن يُفعّل إشارة استغاثة للطوارئ ساهمت في تحديد موقعه وبدء عملية إنقاذه.

تعطل طائرتين أميركيتين أثناء مهمة إنقاذ في إيران وأوامر بتدميرهما

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مهمة إنقاذ الطيار الأميركي الذي أسقطت طائرته داخل إيران استعانت بمئات من قوات العمليات الخاصة، بالإضافة إلى عشرات الطائرات الحربية والمروحيات، في عملية وصفت بأنها من بين أكثر المهام تعقيدًا وتحديًا في تاريخ العمليات الخاصة.

وأضافت الصحيفة أن الطيار استخدم أجهزة اتصال آمنة عالية التشفير للتنسيق مع فرق الكوماندوز أثناء تنفيذ المهمة، ما ساهم في نجاح العملية وإنقاذه بأمان.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع أن طائرتي نقل أميركيتين تعطلتا داخل قاعدة نائية في إيران خلال تنفيذ مهمة إنقاذ.

وأوضحت المصادر أن الأوامر صدرت بتفجير الطائرتين داخل الأراضي الإيرانية لمنع أي محاولة من القوات الإيرانية أو عناصر أخرى للاستيلاء عليهما، في خطوة جاءت ضمن تدابير السلامة والأمن خلال العملية الحساسة والمعقدة.

ترامب: إنقاذ طيار أميركي خلف خطوط العدو في إيران يعد عملية تاريخية

وذكرت التقارير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب كبار أعضاء فريقه، تابعوا تفاصيل العملية لحظة بلحظة من غرفة العمليات في البيت الأبيض.

علق ترامب بالقول إن الجيش الأميركي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أميركا.

وكشف ترامب أن الجيش الأميركي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأقوى الأسلحة في العالم لاستعادة أحد ضباط طاقم الطائرة الأميركية الذي أسقطت في إيران.

وأشار ترامب إلى أن الضابط، الذي يحمل رتبة عقيد، كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة ومطاردًا من قبل القوات الإيرانية، مشيرًا إلى أن أحد أفراد الطاقم أصيب لكنه بخير، فيما خرج الضابط سالمًا ومعافى بعد مطاردة دقيقة ومعقدة.

ولفت إلى أن هذه العملية تمثل المرة الأولى في الذاكرة العسكرية التي يتم فيها إنقاذ طيارين أميركيين بشكل منفصل داخل عمق أراضي العدو، مؤكدا أن الدعم الجوي المكثف والطائرات المسلحة كان حاسما في تأمين خروج الطيار بسلام.

