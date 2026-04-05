ترامب: إنقاذ طيار أميركي في إيران "معجزة"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن القوات الأميركية تمكنت بنجاح من إنقاذ طيار ثان في إيران، واصفًا العملية بأنها "إحدى أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة".

جاء الإعلان الأميركي في الوقت الذي حذر فيه ترامب، إيران من أن أمامها حتى يوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق وإلا ستواجه "جحيمًا لا يُطاق".

وقال ترامب، على منصة "تروث سوشيال" المملوكة له، إن الطيار كان "خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة، يطارده أعداؤنا".

وأضاف "لقد أصيب بجروح، لكن حالته ستكون جيدة".

وأكد الرئيس الأميركي "تأتي عملية البحث والإنقاذ المعجزة هذه إضافةً إلى عملية إنقاذ ناجحة أخرى لطيار شجاع آخر، أمس، والتي لم نؤكدها لأننا لم نرد تعريض عملية الإنقاذ الثانية للخطر".