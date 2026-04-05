إيران تنفذ حكم الإعدام بشخصين دانتهما بالعمل لصالح إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفذت السلطات الإيرانية الأحد حكم الإعدام بشخصين دانتهما بالعمل لصالح إسرائيل والولايات المتحدة أثناء الاحتجاجات الأخيرة مطلع السنة، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية.

ونقل موقع ميزان التابع للسلطات القضائية في إيران أن "محمد أمين بيقلاري وشاهين وحيدبرست (..) أُعدما بعد إعادة النظر في القضية وتصديق الحكم النهائي من المحكمة العليا"، مشيرا إلى أنهما شاركا في الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في كانون الثاني/يناير، قبل الحرب.

اندلعت الاحتجاجات في أواخر كانون الأول/ديسمبر على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة قبل أن تمتد في أنحاء البلاد وتتطور إلى احتجاجات ضد الحكومة بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير.

