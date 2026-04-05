حزب الله يعلن استهداف بارجة إسرائيلية وتل أبيب تنفي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن حزب الله، الأحد 5 أبريل 2026، أن عناصره استهدفوا بارجة عسكرية إسرائيلية على بعد 68 ميلاً بحريًا قبالة السواحل اللبنانية، عند الساعة 00:05 من فجر الأحد، باستخدام صاروخ كروز بحري، وذلك "ردًا على قصف القرى والمدن وتدمير البنى التحتية".

وأفاد الحزب بأن العملية جاءت بعد رصد الهدف لساعات، وأن الصاروخ أصاب البارجة "بشكل مباشر"، دون صدور تأكيد من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إنه "لا يوجد حدث معروف من هذا النوع"، في تعقيب على إعلان حزب الله استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية. وأضاف المصدر أنه "لا توجد إصابة في قطع سلاح البحرية"

المصدر : وكالات

