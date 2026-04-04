المدير العام لقوات الشرطة يتفقد مكان حادثة الإنفجار ببرى ويطمئن مواطنى المنطقة

تفقد الفريق اول شرطة حقوقى/ أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة اليوم مكان الإنفجار الذى وقع مساء الأمس بمنطقة برى ناصر مربع(1)

ووجه المدير العام لقوات الشرطة الأجهزة المختصة من الأدلة الجنائية وقوات الدفاع المدنى بمراجعة شاملة للمنطقة للتأكد من خلوها من أى مواد متفجرة قد تعرض حياة المواطنين للخطر

وخلال الزيارة ناشد المدير العام لقوات الشرطة سكان المنطقة بضرورة التعامل مع الأجهزة المختصة فيما يختص بالتخلص من الأنقاض حتى لاتحدث خسائر فى حالة وجود بقايا متفجرات

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن الزيارة وجدت ترحيبا كبيرا من المواطنين الذين اكدوا على إهتمام الدولة وتفاعلها بحماية الأرواح والممتلكات

