بالصور- إياد نصار يشارك في جنازة والدة يسرا اللوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان إياد نصار على المشاركة في جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزي في مسجد عمر مكرم وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على الحضور ومؤازرة "يسرا" في وفاة والدتها.

وصلت الفنانة يسرا اللوزي رفقة جثمان والدتها وسط تأثرها حزنًا على فراقها وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

وكان من أبرز الحضور الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة ميرفت أمين، الفنان إياد نصار، الفنانة روبي، الفنانة روبي، الفنانة فرح يوسف.

وأعلن أحمد اللوزي شقيق الفنانة يسرا اللوزي عن وفاة والدته عبر منشور على حسابه الرسمي "فيسبوك" وعلق: "سوسن راحت لمحمود"، وكشف عن تشييع الجثمان من مستشفى الأنجلو بالزمالك وتستقبل العائلة العزاء بمنزل الفقيدة بالزمالك من الجمعة إلى الأحد المقبل.

يذكر أن الفنان إياد نصار شارك الفنانة يسرا اللوزي بطولة مسلسل "صلة رحم" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي.

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