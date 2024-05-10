بالصور- روبي في ظهور نادر من جنازة والدة يسرا اللوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرصت الفنانة روبي على المشاركة في جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزي وتشييع الجثمان من مسجد عمر مكرم وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين إلى جانب نجوم الفن والإعلام.

والتقطت الكاميرات "روبي" في ظهور نادر في الجنازة وهي ترتدي طقم كاجوال أسود بالكامل وحرصت على التواجد ومؤازرة الفنانة يسرا اللوزي في وفاة والدتها.

وكان من أبرز الحضور من نجوم الفن، الفنانة ميرفت أمين، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان إياد نصار، الفنانة فرح يوسف.

وأعلن أحمد اللوزي شقيق الفنانة يسرا اللوزي عن وفاة والدته عبر منشور على حسابه الرسمي "فيسبوك" وعلق: "سوسن راحت لمحمود"، وكشف عن تشييع الجثمان من مستشفى الأنجلو بالزمالك وتستقبل العائلة العزاء بمنزل الفقيدة بالزمالك من الجمعة إلى الأحد المقبل.

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