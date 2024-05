شكرا لقرائتكم خبر عن نتفليكس تشارك في مهرجان آنسى للرسوم المتحركة في فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك منصة نتفليكس في مهرجان Annecy International Animation Film Festival بجدول فعاليات حافل وباقة من أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة، وذلك بعد ترشح فيلم " Chicken Run: Dawn of the Nugget" لجائزة "البافتا" هذا العام، وفوز مسلسل " Blue Eye Samurai" عدة مرات بـ "جائزة آني".

على أن يقام المهرجان في الفترة ما بين 9 إلى 15 يونيو المقبل في مدينة آنسي، في فرنسا، كما نجحت نتفليكس في غضون خمس سنوات على طرح أول فيلم لها للرسوم المتحركة بحصد أول جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عن فيلم Pinocchio للمخرج العالمى جييرمو ديل تورو، بينما حقق فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي "Leo" للممثل والكوميدي الأمريكي آدم ساندلر أعلى إيرادات في عرضه الأول.

ومن أبرز أنشطة نتفليكس خلال مهرجان آنسي الدولي إقامة عرض تقديمي بعنوان "أعمال الرسوم المتحركة المرتقبة على نتفليكس: من مسلسل " From Twilight of the Gods to Wallace & Gromit"، وذلك لتسليط الضوء على صانعي الأفلام العالميين المبدعين وتقديم لمحة سريعة عن الأفلام والمسلسلات المرتقبة. بالإضافة إلى العرض العالمي الأول لفيلم المغامرات العائلية " Ultraman: Rising"، المستوحى من شخصية يابانية شهيرة، للمخرج شانون تيندل والمخرج المساعد جون أوشيما.