شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Deadpool and Wolverine: هيو جاكمان أحدث تغييرا فى الجزء الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فيلم Deadpool and Wolverine هو الفيلم الأكثر انتظارًا هذا العام، حيث قال مخرجه شون ليفى إن الفيلم أخذ منعطفًا 360 درجة بعد دخول هيو جاكمان، وأضاف المخرج أنه يجرى محادثات مع رايان رينولدز للتفكير فى أفكار للجزء الثالث.

وفى تصريحات لـEW قال ليفى: "لقد تغير كل شيء جذريًا في اليوم الذي انضم فيه هيو لقد كنا نعمل على الكثير من الأفكار حول القصص المحتملة لفيلم Deadpool"، مضيفًا: "أستطيع القول إن القصة تغيرت تمامًا".

كما نفى مخرج فيلم Deadpool & Wolverine، شون ليفي، الشائعات التي تقول إن المغنية العالمية تايلور سويفت، قد تظهر في الفيلم، حيث انتشرت الشائعات حول ظهور سويفت بدور Lady Deadpool في العمل القادم.

ومع ذلك عندما سُئل من قبل Entertainment Tonight عن الشائعات، أجاب نافيا: "هذا بالكاد يتم تأكيده أو نفيه في هذه المقابلة، سأخرج حرفيًا من الإطار وأنقذ نفسي، وإلا فإن رايان رينولدز، سيضربني".

وفي حديثه عن حضوره مباراة لدعم صديق سويفت، ترافيس كيلسي، العام الماضي، مما ساعد على إثارة الشائعات، قال المخرج: "كل ما هو معروف أنني ذهبت إلى مباراة كرة قدم، وكانت تلك الساعات موثقة جيدًا وهذا كل ما لدي، ولكن يمكننى أن أؤكد أن الشائعات ممتعة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ليفي عن الشائعات، حيث سأل المخرج TheWrap عن حضوره المباراة في أكتوبر الماضي، فيما يعد Deadpool & Wolverine هو الفيلم الثالث في سلسلة Deadpool، وسيشهد عودة هيو جاكمان لدوره في دور Wolverine.