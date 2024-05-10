شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا لـ الخليج 365: مشهد تصوير قتل المصريين فى ليبيا أبكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم أحمد السقا عن كواليس مشهد ذبح الأقباط فى فيلم "السرب" الذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائية المختلفة، قائلا: "أنا دمعتى عزيزة جدا، لكن هذا المشهد كان مبكيا جدا".

وتابع خلال ندوة تكريمه فى ”الخليج 365” أن المشهد كان أشبه بالحقيقى، وتم تنفيذه وتصويره مثل الفيديو المنتشر للفيديو للحقيقى، لافتا إلى أهمية تسليط السينما الضوء على الأعمال والوقائع الوطنية، خاصة بعد انتشار التكنولوجيا مؤخرا وتأثر الشباب والأجيال الجديدة ببعض المشتتات، والتحولات الفكرية التي عانوا عنها على مدار سنوات ماضية.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.