شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تشويقية لـ فيلم جينيفر لوبيز الجديد Atlas.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نيتفلكس عن أول فيديو رسمي تشويقى لفيلمها الجديد Atlas، الذى ستقوم ببطولته النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ومن المقرر طرحه يوم 24 مايو الجارى.

واحتوى الفيديو الترويجى لـ فيلم Atlas على مجموعة من اللقطات التشويقية للعمل الجديد، ووصلت مدته إلى دقيقتين و 48 ثانية.

ويدور فيلم Atlas، بعد انضمام أطلس شيبرد (جينيفر لوبيز)، محللة بيانات لامعة، لا تحب التعامل والتفاعل مع البشر ولديها شكوك عميقة في قدرة الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرارات الصحيحة، إلى مهمة للقبض على روبوت منشق تشترك معه في ماض غامض.

ولكن عندما تسير الأمور على نحو غير متوقع، يبقى أملها الوحيد في إنقاذ مستقبل البشرية من الذكاء الاصطناعي عبر الوثوق به.

فيلم Atlas من إخراج براد بيتون، وتأليف الثنائى ليو ساردريان، وآرون إيلي كوليت، ويشارك لوبيرز بطولة الفيلم كل من سيمو ليو، ستيرلنج ك. براون، جريجوري جيمس كوهان، أبراهام بوبولو، لانا باريلا، مارك سترونج.



