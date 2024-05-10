شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية بعد نجاح "ليالى بتروح": أطرح أغنية سينجل كل فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "ليالى بتروح"، الذى طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا، قائلا في تصريحات لـ"الخليج 365" "الحمد لله نجاح الأغنية فاق توقعاتى وتلقيت عليها إشادات من داخل الوسط الفني وخارجه"، مشيرا إلى أنه يحرص على تقديم كل ما هو جديد في المزيكا، ويطرح أغنية سينجل كل فترة.

وأعرب مؤخرا النجم محمد عدوية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عن سعادته بنجاح الحفل الذى أحياه في شبين الكوم ضمن حفلات ليالى مصر، مشيرًا أن نجاح الحفلة فاقت توقعاته، والحمد لله الحفلة رفعت شعار كامل العدد.

وأحيا النجم محمد عدوية حفلا غنائيًا في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ضمن حفلات ليالي مصر، وقدم من خلاله باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة كما قدم عدد من أغانى والده النجم أحمد عدوية، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وطرح منذ فترة محمد عدوية أغنيته الجديدة "يا جدع" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.