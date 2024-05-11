شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف لـ الخليج 365: الشغف من أهم أسباب نجاح فيلم شقو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم عمرو يوسف إن السينما أصبحت إحدى الصناعات الكبرى، مؤكدا أن الهيمنة الأمريكية بدأت عن طريق السينما، وتحولت تلك الصناعة الآن إلى الصناعات المربحة عالميا.

وأضاف عمرو يوسف أنه من ضمن أسباب نجاح فيلمه "شقو" هو الشغف، لافتا إلى أنه لم يجد أثناء التصوير أى وجود لعلاقة المنتج أحمد السبكى بنجله المخرج كريم السبكى، حيث كانت هناك الكثير من الاختلافات التى تحدث بين المنتجين والمخرجين.

وكشف النجم عمرو يوسف أن أول مشهد بالفيلم من أصعب المشاهد داخل العمل، وكان من المقرر أن يؤديه دوبلير، لكنه بعدما وجد أهمية المشهد عرض على المخرج أن يؤديه بنفسه بعد اتخاذ كل إجراءات السلامة، موضحا أن كل المشاهد يكون بها جزء من الخطر، وصعوبة تلك المشاهد ليست فقط فى الخطورة، ولكن أيضا فى النفس بنسيان مظاهر الخطر والتركيز مع تعليمات المخرج حتى يخرج بشكل صحيح.

‎فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

‎فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.