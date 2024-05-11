أول تعليق للأمير ويليام حول حالة كيت ميدلتون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال زيارته لمستشفى سانت ماري المجتمعي في جزر سيلي، أمس الجمعة، تحدث الأمير ويليام عن حالة زوجته الأميرة كيت ميدلتون في فترة تلقيها للعلاج الوقائي من السرطان.

وخلال زيارته للمستشفى تم إخبار الأنير البريطاني عن منشأة جديدة للرعاية الصحية والاجتماعية يجري بناؤها على أرض الدوقية، وعلى هامش الزيارة، أكد أن كيت “في حالة جيدة”، كما قال أن أطفاله جورج وشارلوت ولويس كانوا غيورين للغاية من رحلته هذه إلى كورنوال، مؤكداً إنه قد يحضرهم إلى المكان في وقت لاحق من العام.

إلى ذلك نشر الأميران بداية هذا الشهر صورة لابنتهما الأميرة شارلوت بمناسبة عيد ميلادها التاسع.

والتقطت اميرة ويلز الصورة بنفسها لطفلتها في الأيام القليلة الماضية، وتظهر فيها شارلوت في غاية الجمال، وهي تبتسم بكل إحترام ورقي في حديقة منزلهما في وندسور.

وأرفق الزوجان الصورة العفةية بتعليق جاء فيه: “عيد ميلاد تاسع سعيد للأميرة شارلوت… شكراً على كل الرسائل الطيّبة”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة العفوية، حيث تحرص الأميرة البريطانية بتصوير افراد عائلتها في الاعياد والمناسبات العائلية الخاصة وتشاركها مع متابعيها على السوشيال ميديا.