غادة إبراهيم: منى زكي تشبهني وأتفوق علي نانسي عجرم في الجمال

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت الفنانة غادة إبراهيم جدلاً واسعاً برأيها عن جميلات السينما المصرية والوسط الفني، مؤكدة: "مني زكي تشبهني، أنا أجمل من نانسي عجرم، وياسمين صبري بنت بلدي، وهيفاء وهبي بعشقها من زمان".

غادة إبراهيم: أنا من الجميلات

أكدت غادة إبراهيم في حديثها عن جميلات الفن، قائلة: "أنا من الجميلات، ودا ثقة في النفس مش غرور، وأنا بشوف أن الجاذبية أهم من الجمال، الجمال ممكن يختلف عليه الناس لكن الجاذبية أبقى، لو أنا جذابة هعجب معظم الناس لكن لو أنا جميلة بس هعجب جزء من الناس، ومش بحب يتقال عليا جميلة يتقال عليا جذابة وروحها حلوة وكاريزماتك".

غادة إبراهيم

غادة إبراهيم: منى زكي تشبهني

أضافت غادة إبراهيم في حديثها عن مني زكي، معلقه: "بحب شكل منى زكي وهي بتشبهني، حتى أختي مرة جاية من المطار وكان في إعلان لمنى زكي على الكوبري لقيتها بتقولي مبروك الإعلان قلتلها مش أنا دي منى، نظرة العين شبه بعض، جزء عينينا شبه بعض".

مني زكي

غادة إبراهيم: أنا أجمل من نانسي عجرم

أستكملت غادة إبراهيم حديثها حول من الأجمل هي أم نانسي عجرم مشيؤة: "أنا أجمل من نانسي عجرم، من وجهة نظري، نانسي شفت صورها قبل العمليات لو حطينا صورتنا جمب بعض أنا أحلى، وأنا من ساعة ما طلعت شكلي متغيرش".

غادة إبراهيم ونانسي عجرم

وتابعت غادة إبراهيم : "أنا بعمل بوتكس كل 6 شهور عادي، شفايفي حاطه لمعة جديدة طالعة في السوق بقالها كذا شهر وبعد ساعات هيروح، أنا جايبه اللي بيعمل بومبيه، أنا شفطت خدودي 3 مرات عشان أنا عندي خدود".

أختتمت غادة إبراهيم حديثها عن ياسمين صبري وهيفاء وهبي، قائلة: "ياسمين صبري أحلى، هي قمر وبتتكلم حلو وإسكندرانية بنت بلدي، أنا متعصبة لأهل بلدي، وهيفاء وهبي أحلى مني أنا بعشقها انا شفتها من زمان قبل ما تكبر هي قمر من زمان وحلوة من قبل ما تعمل أي حاجة".

وتشارك الفنانة غادة إبراهيم فى فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، الذي يعيدها بعد غياب 6 سنوات منذ تقديم آخر اعمالها شارع محمد على.

شخصية هشام ماجد

يجسد هشام ماجد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معًا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة.

وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

أبطال الفيلم

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.