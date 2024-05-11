نوال عبد الشافي صعيدية في أغنيتها الجديدة بعنوان "يا خيبتو"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة نوال عبد الشافي أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "يا خيبتو"، والتي تجدها في دور امرأة صعيدية تغير على زوجها المزارع بشدة، وتراقبه في إطار كوميدي لتضمن عدم خيانته لها.

نوال عبد الشافي

تفاصيل أغنية يا خيبتو

أغنية "يا خيبتو" من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، توزيع كلوبيكس، وإخراج نيروز أبو زيد.

كلمات الأغنية:

انا حاطه عينيا عليه

انا عارفه بيعمل ايه

لا وكمان مش هغلب فيه

لسة صغير مش قدى

يمشى اعرف رايح فين

ييجى اعرف جى منين

كلم مين وقعد مع مين

انا اخباره كلها عندى

ياخيبتو

يا ويله يا مصيبته

يا نهاره ويا سواد ليلته

لو فكر يوم يزعلنى

ياحوستو

ده يتقطم وسطه

لو هتهلوسله هلوسته

ويفكر يوم يغيب عنى

لو راح ف مكان ومقالش

مع ان ده مابيحصلش

عيني عليه ومابغفلش

والعصفوره تيجى تقولى

انا من غير م امشى وراه

طول الوقت مراقباه

واعرف مين اللى معاه

انا كل حاجه بتوصلى

يا حظو

لو شيطانه وزو

انه يجرب معايا حظه

ويبص لواحده تاني غيري

ياغلبه

وياوجع قلبه

ده بشوقه وذنبه على جنبه

لو راح اي حته من غيري

لو سابنى وراح مشوار

بلقُطه وكإني رادار

بعرف كل الأخبار

من اولها ل اخرها

انا واثقه انه مايغلطش

انا عارفه انه مايقدرش

لكن برضو انا مضمنش

في حاجات يقدر يعملها

ياخيبته

ياويله يامصيبته

يانهاره وياسواد ليلته

لو فكر يوم يزعلنى

ياحوسته

ده يتقطم وسطه

لو هتهلوسله هلوسته

ويفكر يوم يغيب عنى