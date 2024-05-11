"احتفالاً بعيد ميلاد الزعيم".. محمد إمام يوجه رسالة للسعودية وإسعاد يونس تعلق

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب النجم محمد إمام عن سعادته بقرار عرض فيلم "زهايمر" احتفالا بعيد ميلاد النجم القدير الزعيم عادل إمام في دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية.

محمد إمام والزعيم

ونشرت محمد إمام عبر صفحته الرسمية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لفته جميلة من اخواتنا في المملكة السعودية الشقيقة، فيلم زهايمر للزعيم عادل إمام في سينمات السعودية بمناسبة عيد ميلاده ابتداءً من 16 مايو".

محمد إمام والزعيم

كما أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن عرض فيلم "زهايمر" في السينمات السعودية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، كما نشر بوستر الفيلم بصورة "الزعيم" عادل إمام.

ويأتي الإعلان عن عرض فيلم "زهايمر" في السعودية بالتزامن مع الإعلان عن عرض الفيلم سينمائيا في مصر أيضا، احتفالا بعيد ميلاد عادل إمام، ابتداء من 17 مايو الجاري.

عادل إمام وإسعاد يونس

ونشرت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو أعلنت من خلاله قرار الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي عرض فيلم "زهايمر" في مصر.

عبرت إسعاد يونس عن سعادتها في الفيديو، قائلة: "بمناسبة عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، قررت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي إنها تعرض سينمائيا فيلم زهايمر، وأعتقد إن دي فرصة كويسة لنا كلنا إننا نقول له كل سنة وإنت طيب يا حبيب القلب، وإن شاء الله يا رب ينعم عليك بالصحة والعافية والستر والأمان وراحة البال".

ويحتفل الفنان الكبير عادل إمام في 17 مايو الجاري بعيد ميلاده الثالث والثمانين.

فيلم زهايمر

أحداث فيلم زهايمر

تدور أحداث فيلم "زهايمر" حول رجل الأعمال "محمود شعيب"، الذي يطمع ابناه في ثروته ويقيمان دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة إصابته بمرض ألزهايمر، وذلك بغرض الحصول على حق تعيينهما وصيين عليه، إلا أن ممرضته تتدخل وتقلب الأحداث رأسا على عقب.

أبطال فيلم زهايمر

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب عادل إمام كلّ من: فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، نيللي كريم، رانيا يوسف، إيمان السيد، ضياء الميرغني، أحمد راتب، محمد الصاوي، لطفي لبيب وآخرين، وهو تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.