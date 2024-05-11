عمل سائق توك توك وثبت تعاطيه المخدرات.. 11 معلومة عن عصام صاصا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر اسم مؤدي المهرجانات عصام صاصا محرك البحث جوجل وعدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، نظرًا لاتهامه بدهس شخص بسيارته أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب والإفراج عنه بكفالة قيمتها 30 ألف جنيه.

ونجح "عصام صاصا" مؤخرا أن يكون ضمن أشهر مطربي المهرجانات في جيله وتفوق على العديد منهم من خلال أرقامه سواء على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" أو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وإليكم كل ما تريد معرفته عن مؤدي المهرجانات عصام صاصا:

1- عمل سائق توك توك قبل دخول مجال الفن ومن منطقة شعبية تسمى "عزبة جبريل".

2- توفى والده وهو في عمر الـ 9 أشهر وعملت والده خياطة بأحد المصانع للإنفاق عليه.

3- أرقامه على يوتيوب والسوشيال ميديا تخطت عمرو دياب ومحمد رمضان ولديه 4 ملايين مشترك.

4- دخل في خلافات مع حمو بيكا وعمر كمال.

5- هاجم الفنان محمود العسيلي بسبب تهميشه.

6- قام بغناء أغنية "اللي جاي بتاعنا" مع مصطفى حجاج وهي الأغنية الدعائية لفيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف.

7- حفظ 15 جزءًا من القرآن الكريم قبل غناء المهرجانات.

8- أولى أغانيه كانت بعنوان "ماشي في دنيا جاحد وقلبي طايح" مع حمو بيكا.

9- قام بغناء مهرجان "أبو الرجولة" من مسلسل "العتاولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

10- ثبت تعاطيه المخدرات في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري.

11- فيلم "أسود ملون" أول بطولاته السينمائية وشاركه البطولة الفنان بيومي فؤاد.

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