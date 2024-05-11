شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف لـ الخليج 365: زوجتي كندة أول من رأى فيلمي الجديد "شقو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم عمرو يوسف خلال ندوته بتلفزيون الخليج 365 ، إنه تلقى إشادات كبيرة على فيلم "شقو" الذي يعرض حاليا في السينمات المصرية وحقق إيرادات كبيرة، بعضها جاءت من أصدقاء لم يكن بينهم تواصل منذ سنوات، وهناك بعض أساتذته في الجامعة الذين تواصلوا معه من أجل الإشادة بالعمل أيضا.

وأوضح عمرو يوسف، أن زوجته الفنانة كندة علوش كانت أول من رأى فيلمه الجديد شقو، حيث رأته وهو في مرحلة المونتاج، قبل حتى عرضه في السينمات، مشيرا إلى أنها "طارت من الفيلم" على حد وصفه، مشددا على أنها لن تجامله، ولو كان لديها ملاحظات كانت عبرت عنها، ولذلك جاءت المونتاج من الأساس، لافتا إلى أن الفيلم نال إعجابها، حتى مشاهد الأكشن نالت إعجابها رغم أنها لا تستهويها تلك النوعية من الأعمال، موضحا أنه لمس ذلك أيضا فى العديد من السيدات، وأرجع ذلك للتنوع للكبير داخل العمل، إذ يعتبر أكشن، وكوميدي، وانساني، ورومانسي.

ولفت النجم عمرو يوسف إلى أن مشهد "الخناقة" كانت من أصعب المشاهد في فيلم "شقو" وذلك بسبب الدخان المستخدم إذ كان لابد من الحفاظ على كثافة معينة لحجم الدخان وهو ما استغرق وقتل طويلا.

‎فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

‎فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.