شكرا لقرائتكم خبر عن التجهيزات الأولى لحفل زفاف ابنة مصطفى كامل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية للاحتفال بحفل زفاف ابنته فرح وزوجها يوسف عبد الحكيم، داخل احد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

واحتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية منذ 10 أيام، بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي وحمادة أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.



التجهيزات الأولي لحفل زفاف ابنة مصطفي كامل



حفل زفاف ابنة مصطفي كامل



ابنة مصطفي كامل