شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر وبشرى ومحمد رجب يحضرون حفل زفاف ابنة مصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر كل من: مصطفى قمر، بشرى، أيمن عزب، أحمد عصام ومحمد رجب، حفل زفاف فرح ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

وحضر لحفل الزفاف منذ الدقائق الأولى كل من: الفنان مدحت صالح والفنان صبري فواز والفنانة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد، الفنان حلمي عبد الباقي، وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية.

واحتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، منذ 10 أيام، بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من: الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية، منهم: منصور هندي وخالد بيومي وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.