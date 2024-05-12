شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش يلتقى بجمهور مهرجان موازين يوم 28 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم اللبناني رامى عياش في حفلات مهرجان موازين، الذى ستبدأ فعالياته في الفترة الممتدة ما بين 21 و29 يونيو المقبل، ويلتقى عياش بجمهوره المغربى يوم الجمعة الموافق 28 يونيو المقبل على مسرح النهضة بمدينة الرباط، ويقدم رامى باقة مميزة من أغانيه التى اشتهر بها فى الوطن العربى منها "الناس الرايقة ومبروك وغيرها من الأغانى المميزة".



رامى عياش

يذكر أن حل النجم اللبناني رامى عياش ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” وفى لقائه كشف عن أنه لا يهتم بالسوشيال ميديا لأنها تهدر الوقت وأنه لا يبغى السير وراء سراب قد يختفى في لحظة بانقطاع النت كما صرح بأنه يحب الأكل لذلك اتجه لفتح بيزنس المطاعم في لبنان.

كما تحدث رامى عياش في الحلقة عن عائلتة وأبنائه وميولهم الفنية ورأيه في اتجاهم إلى عالم الفن وتابع عياش قائلاً إنه لا يحب أن يسمع سوى أغانى وديع الصافى والرحبانية الذى تعلم منهم أصول الموسيقى والغناء.