شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى متهمة بمنع أطفالها من رؤية والدهم براد بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزعم تقرير جديد أن النجمة العالمية أنجلينا جولى، شجعت أطفالها على تجنب والدهم، النجم العالمي براد بيت، كما ذكرت مجلة PEOPLE، وفقًا لملفات المحكمة الجديدة، أن هذه الادعاءات تأتي من توني ويب، مالك شركة أمنية عمل لدى كل من جولي وبيت، وسط معركتهما القانونية المستمرة حول مصنع النبيذ الفرنسي Chateau Miraval.

وفي إعلانه المقدم إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، يروي "ويب" محادثة مع مايكل فييرا، أحد مساعدي جولي، ويُزعم أن "فييرا" حاول ثني "ويب" عن السماح لاثنين من حراس الأمن السابقين بالإدلاء بشهادتهما في معركة الحضانة بين الزوجين السابقين، وقال: "لقد فهمت أن السيد فييرا كان يقدم هذا الطلب نيابة عن السيدة جولي.. وأوضحت للسيد فييرا أنه ليس لدي القدرة على إيقافهم لأنهم متعاقدون مستقلون وليسوا موظفين".

وأضاف ويب: "أخبرني السيد فييرا بعد ذلك أن مكالمته يجب أن تكون بمثابة تذكير بأن هؤلاء الأفراد قد أبرموا اتفاقيات عدم إفشاء مع السيدة جولى، وأنه يجب تذكيرهم بذلك، وإخبارهم أنهم إذا أدلوا بشهادتهم عن الأسرة، فإن السيدة جولي ستقاضيهم".

وعلى الرغم من الضغوط، أعرب أحد الحراس، روس فوستر، عن نيته الإدلاء بشهادته إذا تم استدعاؤه، وكشف أنه سيناقش تعليمات الممثلة المزعومة لأطفالها بتجنب رؤية براد بيت.

وبدأت الإجراءات القانونية المعقدة عندما تقدمت جولي بطلب الطلاق في عام 2016، بعد حادثة شملت "بيت" وأطفالهما على متن طائرة، والتي حقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالى، ولم تسفر عن توجيه أي اتهامات ضد الممثل.