شاكيرا.. إسقاط جميع التهم الضريبية ضدها في إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أسقطت جميع تهم الاحتيال الضريبى ضد النجمة شاكيرا، ووفقا لمجلة بيبول، فإن المغنية البالغة من العمر 47 عاما، لم تعد متهمة بعد أن تم إسقاط مزاعم الاحتيال الضريبي ضدها.

وتأتي هذه الأخبار حول مغنية Try Everything بعد أشهر قليلة فقط من توصلها إلى تسوية مع السلطات الإسبانية بشأن نزاع ضريبي منفصل، وفي 9 مايو 2024، ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن شاكيرا كانت لديها المخاوف الأخيرة، التي تزايدت فيما يتعلق بوضعها المالي، والتي تم وضعها على الرف من قبل قاضي التحقيق الإسباني.

وبحسب ما ورد قررت المحكمة أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن شاكيرا قد حذفت معلومات ووثائق ذات أهمية ضريبية".

وكانت حرصت النجمة شاكيرا علي التحدث بشأن انفصالها عن نجم كرة القدم جيرارد بيكيه، وعن تطور أولوياتها ومعتقداتها فيما يتعلق بالحب.

وأكدت شاكيرا قائلة: «في أعماقي، كنت أعتقد دائمًا أن وجود زوج هو أهم شيء في حياتي، كنت أبحث عن رجل مثل والدي، أنجب منه أطفالًا ثم أخطط لأبقى معه إلى الأبد مثل والدي اللذان لا يزالان في حالة حب كبيرة».

وأضافت: «لا أستطيع أن أقول إنني لا أؤمن بالحب لأنني أرى مثال والدي بعد 50 عامًا معًا، لقد شهدت الحب، لكنني لم أكن محظوظة بنفسي؟



وكانت انتقلت الفنانة شاكيرا، البالغة من العمر 47 عامًا، بعد انفصالها عن بيكيه في عام 2022، إلى فلوريدا، حيث تركز على تربية ولديها، ميلان وساشا، واعترفت أنها تعيش حياتها كأم عازبة، بمواجهة التحديات لكنها ممتنة بالرابط القوي الذي تتقاسمه مع أبنائها.

وأشارت شاكيرا إلى أنها لم تكن محظوظة في الحب، لكنها تجد العزاء في روابط الصداقة، موضحة: «قال أوسكار وايلد إن الصداقة هي أنقى أشكال الحب، وأعتقد أن هذا صحيح، علاقتي استمرت 12 عامًا ولكن أصدقائي سيبقون هناك مدى الحياة»، كما سخرت من الانفصال المؤلم عن بيكيه، قائلة إن ذلك منحها الوقت للتركيز على مهنتها.

وكانت ردت المغنية العالمية شاكيرا، على القضية الجديدة، التي أقيمت ضدها، من قبل مكتب المدعي العام الأسباني.

حيث أصدرت شاكيرا بيانا، عبر ممثلها القانوني، نفت فيه جميع التهم التي وجهت إليها.

وجاء في البيان الذي صدر منذ قليل:"علمنا هذا الصباح أن محكمة التحقيق رقم 2، في برشلونة، تحقق مرة أخرى، في قضية ثانية ضد المغنية الكولومبية، بعد شكوى من مكتب المدعي العام، الذي يتهمها بالاحتيال على وزارة الخزانة، في ضريبة الدخل الشخصي، والضرائب العقارية، للسنة المالية 2018، ونظرًا لهذه المعلومات الجديدة، أرادت الفنانة الرد من خلال البيان التالي:ـ



"لم تتلق شاكيرا أي إخطار بشأن الشكوى التي تدعي وسائل الإعلام، أنها قدمت للسنة المالية 2018، ومرة ​​أخرى، كما كان يحدث طوال هذه السنوات، علمت المغنية من خلال وسائل الإعلام بتقديم هذه الشكوى، مما يدل على الضغوط الإعلامية، والسمعة التي تتعرض لها، ولن يقوم الفريق القانوني لشاكيرا، بالإدلاء بأي تعليقات حتى، يصل الإخطار إليهم عبر القنوات الرسمية، والمقررة قانونًا.

واستكمل البيان:" كما هو معروف، وكما تم إخطار الخزانة الإسبانية رسميًا، فإن شاكيرا تقيم في ميامي منذ بضعة أشهر، لذا يجب إخطارها شخصيًا في عنوانها الجديد، بما يتوافق تمامًا مع ما ينص عليه القانون، وفي مناسبات عديدة، دافعت شاكيرا عن أنها تصرفت دائمًا، وفقًا للقانون وتحت مشورة أفضل خبراء الضرائب، شاكيرا تركز الآن على حياتها الفنية في ميامي، وهي هادئة، وواثقة، من الحل المناسب لشؤونها الضريبية.



ومن خلال هذا البيان، تعرب شاكيرا عن أسفها لأنها علمت مرة أخرى، كما حدث في السنوات الأخيرة، بتقديم هذه الشكوى الجديدة من خلال الصحافة، كما تنتقد ما يحدث، وحتى الآن أكدت شاكيرا علي براءتها، وانتقدت “ساليب الخزانة، خاصة بعد دفع أكثر من 90 مليون يورو، وملاحقتها حتى لسنوات”.

وكانت فاجأت شاكيرا ليلي ميلغار، مربية أطفالها منذ فترة طويلة، في آخر كليب غنائي طرحته المغنية الشهيرة، منذ ساعات، تحت عنوان "El Jefe".

Imageليلي ميلغار مربية أطفال شاكيرا

وفسرت الصحافة والإعلام ظهور مربية أطفال شاكيرا، في الأغنية المصورة، كنوع من التقدير لها، خاصة أنه من المعروف أن ليلي ميلغار، كانت تعلم بما كان يفعله جيرارد بيكيه خلف ظهر شاكيرا، وخيانته لعا، فطردها ظلما دون حتي تعويض مالي عن السنوات التي عملت خلالها، لتعاود شاكيرا توظيفها بعد انفصالها عن بيكيه.

٤ أرقام قياسية جديدة في موسوعة جينيس



وحققت المغنية العالمية 4 أرقام قياسية جديدة في موسوعة جينيس، عبر أغنيتها مع الدي جي الأرجنتيني بيزاراب -Bizarrap، Music Sessions Vol. 53، ليصل رصيد شاكيرا في الموسوعة العالمية لـ 14 رقمًا قياسيًّا.

أثيرت شائعات خلال الساعات الماضية بنشوب قصة حب لشاكيرا مع مغني الراب دريك، وذلك بعد خروجها سرًا من حفلة كان متواجد فيها دريك في ويست هوليود، بكاليفورنيا، فى نفس التوقيت.

وكانت أصبحت النجمة الكولومبية شاكيرا حديث السوشيال ميديا، وذلك بعد دخولها فى قصة حب جديدة بعد أشهر من انفصالها عن لاعب برشلونة بيكيه.

من جانبه كشف جوردى مارتن وهو صحفى يحافظ على علاقة ممتازة مع المغنية الكولومبية فى الآونة الأخيرة، فى البرنامج التلفزيونى Amor y Fuego، تفاصيل العلاقة الرومانسية المحتملة بين الفنانة وسائق فورمولا 1، حيث شوهدا معًا فى مناسبات لا حصر لها مؤخرًا.

وأكد أيضًا أن الثنائى قررا اتخاذ العلاقة ببطء، لكن الدائرة الداخلية لهما تعرف ذلك بالفعل، وأشار إلى أن هناك أشخاص مقربون من شاكيرا التقوا بها هذا الأسبوع، وقد أخبرتهم أنها متحمسة وسعيدة.

ووفقًا لتقارير إسبانية، أوضحت شاكيرا أن حبيبها الجديد بطل العالم في سباقات فورمولا 1 وهو البريطاني لويس هاميلتون صاحب الـ 38 عامًا.

شاكيرا في قصة حب جديدة

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية: "شاكيرا وهاميلتون قد تعرفا على بعضهما البعض منذ فترة من الوقت وكانا صديقين، لكن علاقتهما بدأت تتطور خلال سباق فورمولا 1 في ميامي".

كما أوضحت تقارير أن شاكيرا استغرقت وقتًا طويلًا للتعافي من انفصالها عن بيكيه العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عامًا أنجبا خلالها طفلين واكتشافها خيانته لها مع صديقته الحالية.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عل دخولها فى قصة حب جديدة قائلين: “مبتضيعش وقت، ربنا عوضها".

وكانت أثارت شاكيرا الجدل، حول علاقتها بصديقها الجديد لويس هاميلتون وذلك بعدما ظهرا سويًا أثناء الاستمتاع برحلة بحرية على طول ساحل ميامي.

يأتى هذا الظهور بعد أيام قليلة من تداول أخبار عن تواجد الثنائى معاً داخل مطعم فاخر خلال الفترة الأخيرة مما ينبأ عن ارتباط الثنائى الذى لم يؤكده أو ينفيه أياً منهما.

شاكيرا على متن القاربشاكيرا ولويس هاميلتون



وكانت حرصت النجمة شاكيرا على الاستمتاع بوقتها على متن قارب بعدما قامت بجلسة تزلج في ميامي، تواصل فيها الابتعاد عن الضغوط، بعد فترة صعبة عانت فيها منذ الانفصال عن بيكيه لاعب فريق برشلونة السابق.