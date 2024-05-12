تامر حسني يشعل حفل زفاف ابنة مصطفى كامل بأغنية "هدلعني".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أشعل الفنان تامر حسني حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والشخصيات العامة.

ونشر برنامج "عرب وود"، فيديو لتامر حسني عبر موقع "انستجرام"، أثناء أحيا إحدى فقرات الحفل وقدم أغنية "هدلعني"، وسط مشاركة مصطفى قمر ومصطفى كامل والعروسين.

أقيم مساء أمس السبت، حفل زفاف فرح ابنة الفنان مصطفى كامل بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل الزفاف وهم الفنان حلمي عبد الباقي، الفنانة نادية مصطفى، الفنان أحمد عصام، الفنانة بشرى، الفنان مدحت صالح، الفنان صبري فواز، إلى جانب عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين الذين حرصوا على الحضور والتهنئة.

اقرأ أيضا..

بالفيديو| محمد رمضان يغني بحفل زفاف ابنة مصطفى كامل والحضور يتفاعلون معه

الثلاثاء.. ألحان الزمن الجميل بمعهد الموسيقى العربية