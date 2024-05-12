فيديو: محمد رمضان يفقد أعصابه خلال حفل زفاف وينفعل على أحد المعجبين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنان المصري محمد رمضان وهو ينفعل على أحد المعجبين خلال حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل.

يُظهر الفيديو تجمع العشرات حول محمد رمضان، حيث كانوا يحاولون التقاط الصور التذكارية معه قبل دخوله إلى القاعة الرئيسية لحفل الزفاف في فندق بالقاهرة.

وفي الفيديو، يُظهر أحد الشباب وهو يضع يده حول رقبة محمد رمضان ويشده بقوة من أجل التقاط صورة معه، مما أدى إلى انفعال الفنان وظهور علامات الاستياء على وجهه أثناء التصوير. وبسبب الزحام الشديد، حرك محمد رمضان ببطء حتى استطاع الدخول إلى الفندق، ولكن الجمهور لاحقه قبل أن يتدخل أفراد الأمن لتشكيل دائرة حوله وإبعاد المعجبين عنه.