ظهور نادر لـ منى الشاذلي مع شقيقتها مروى.. هل تشبهها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2024 02:22 صباحاً - تفاعل كبير مع صور الإعلامية منى الشاذلي وشقيقتها الفنانة التشكيلية مروى الشاذلي، بعد ظهورهما سويا فى افتتاح معرض الأخيرة.

شقيقة منى الشاذلي

وانتشرت صور الثنائى على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر التشابه الكبير بينهما إلى حد ملفت وبدأت التعليقات تنهال على الصور، مشيرين إلى أنهما صورة طبق الأصل.

وحرصت الإعلامية على مشاركة شقيقتها الفنانة التشكيلية فى افتتاح المعرض والذى يحمل عنوان “عوالم مستقرة” ويمتد حتى يونيو المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين من بينهم نقيب التشكيليين الدكتورة صفية القبانى.

ويعد ظهور الإعلامية منى الشاذلى برفقة شقيقتها مروى من النادر جدا، وتألقت الاثنتان خلال افتتاح المعرض بملابس كلاسيكية أنيقة وجذابة.

منى الشاذلي منذ بدايتها وحتى اليوم

تُعد الإعلامية منى الشاذلي واحدة من أهم الإعلاميات في الوطن العربي.

صورة قديمة لـ منى الشاذلي.. كيف كانت ملامحها منذ 32 سنة في الجامعة؟

بدأت منـى الشاذلي حياتها العملية كمقدمة برامج من خلال شبكة قنوات ART في أواخر التسعينات، وقدمت عدد من البرامج الخفيفة في البداية، ثم قامت بتقديم برامج ترفيهية منها برنامج “لا تذهب هذا المساء”، وفي عام 2003 قامت منى الشاذلـي بتغيير جلدها في مجال التقديم، لتقدم برنامج “القضية لم تحسم بعد” وفي نفس العام قدمت برنامج ” لا أرى لا أسمع لا أتكلم”.

انتقلت بعدها منى الشاذلـي إلى قناة دريم لتبدأ رحلة جديدة في مجال الإعلام وقدمت في 2005 برنامج “العاشرة مساء” حتى 2012.

ثم انتقلت منى الشاذلـي إلى MBC مصر في نفس العام وقدمت برنامج “جملة مفيدة” لعام واحد فقط وتركتها في 2013.

انتقلت بعد ذلك إلى قناة CBC المتواجدة بها حاليًا وابتعدت منى الشاذلـي عن تقديم برامج لها أي علاقة بالسياسية، وتقدم حالياً برنامج “معكم”.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »