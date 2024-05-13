بسمة بوسيل فى كواليس أغنية "البدايات" مع تامر حسنى (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الفنانة “بسمة بوسيل” فيديو من كواليس تسجيل أغنيتها الجديدة "البدايات"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

بسمة بوسيل فى كواليس البدايات:

ظهرت الفنانة “بسمة بوسيل” في الاستديو، مع الفنان تامر حسني الذى كان معاها لحظة بلحظة أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة، ليقوم بتدريبها على الغناء.

وطرحت بسمة بوسيل أول أغنية رسمية لها بعنوان "البدايات"، من إنتاج الفنان تامر حسني، وحكت كواليس العمل على الأغنية.

وقالت بسمة بوسيل في منشور عبر حسابها على Instagram: "على فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، و لما قلتله أنا عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول اغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة إنه يديهالي".

ومن جانبه حرص تامر حسني على توجيه رسالة لبسمة بوسيل ليهنئها على أغنيتها الجديدة وقال لها: "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم ألف مليون مبروك وغنيتيها غُنا عظيم بجد أيوة أنا المدرب والمنتج، بس احساسك هو الموضوع كله".

وتابع: "كل سنة وإنتي طيبة ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات شكرا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف، مبروك يا بسوم".

وأغنية "البدايات" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف، وإنتاج تامر حسني، وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

وتفاعل النجوم مع أغنية بسمة بوسيل الجديدة وحرصوا على دعمها وتهنئتها بالأغنية،وكتب الفنان رامي صبري لبسمة بوسيل تعليقا على الأغنية: "مبروك يا بسومة إيه الإحساس الحلو ده أغنية حلوة أوي، وطبعا التيكو لما يدخل كل حاجة تبقى حلوة زيه، ربما يخليكم لبعض يا حبايبي".

الفنانة كارمن سليمان كتبت لبسمة بوسيل تعليقا على طرح أغنية "البدايات": "ألف مبروك يا بسومة يا حبيبتي صوتك قمر والأغنية حلوة أوي أيوة كده وجشني صوتك".