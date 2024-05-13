تفاصيل عودة مهرجان موازين.. أبرز نجومه محمد رمضان ونيكي ميناج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخل النجم محمد رمضان، قائمة النجوم العالميين والعرب، المقرر مشاركتهم في الدورة المقبلة لمهرجان “موازين”، المقرر إقامتها في 21 إلى 29 يونيو المقبل، بالمغرب.

مهرجان موازين، العائد بعد 4 أعوام من توقف إقامته، يشهد أول مشاركة للنجم محمد رمضان.

النجم محمد رمضان، يقدم مجموعة من أغانيه، في الحفل المقام يوم 29 يونيو، على مسرح النهضة.

وفي أول أيام المهرجان 21 يونيو، يقام على مسرح النهضة حفل المطربة أنغام، وفي نفس اليوم تقدم المطربة كارول سماحة، الحفل المقام على المسرح الوطني محمد الخامس.

وتقام ضمن فعاليات المهرجان، سلسلة حفلات عربية وعالمية، منها حفل أم كلثوم بتقنية الهولوجرام، يوم 23 يونيو على المسرح الوطني، إلى جانب حفلات النجمة العالمية نيكي ميناج، والمطربات سميرة سعيد، هيفاء وهبي، نجوى كرم، عبير نعمة، بلقيس، ومن المطربين رامي عياش، آدم، والدي جي العالمي ميترو بومين.