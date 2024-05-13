أغاني عبد الوهاب ووردة مع آلاء أيوب ومصطفى سعد بأوبرا دمنهور

ياسر رشاد - القاهرة -

ضمن فعاليات الثقافة المصرية للإحتفاء بعمالقة الموسيقى والطرب تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والمطربة وردة وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس 16 مايو على مسرح أوبرا دمنهور ويحييه كل من آلاء أيوب ومصطفى سعد ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من اعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب والمطربة وردة منها في يوم وليلة ، لولا الملامة ، أكدب عليك ، العيون السود ، اشترونى ، كنت فين ، يا مسافر وحدك ، قول لي عملك إيه قلبى ، أنا لك على طول ، لا مش أنا اللي أبكى وغيرها .

يذكر أن الموسيقار محمد عبد الوهاب ولد فى ١٣ مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة ويعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بعدة ألقاب منها موسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائى، بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917 وفى عام 1920 درس الة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد أن وضع الحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته ، تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب ، رحل عن عالمنا فى 4 مايو ١٩٩١بعد أن أثري الحياة الموسيقية بأعماله التى ما زالت تحيا فى الوجدان .

والمطربة وردة ولدت في 22 يوليو عام 1939 بفرنسا ثم جاءت الى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم المظ وعبده الحامولى ، بعدها اضيف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972 ، عادت إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979 ، جاء ميلادها الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي خرجت للنور عام 1979 وكانت من ألحان سيد مكاوى، قدمت ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الاغانى الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى ،رحلت عن دنيانا في 17 مايو 2012 .