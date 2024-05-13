الفلسطينية سيرين خاص: مسلسل "مليحة" هز الكيان الصهيوني

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجمة الفلسطينية سيرين خاص، بطلة مسلسل "مليحة" الذي عرض ضمن الماراثون الرمضان الماضي، أن العمل حقق تأثيرا كبيرا بين الشعب الفلسطيني، واثار جدلا واسعا للكيان الصهيوني، مضيفة: اتولدت في غزة، وحصلت الانتفاضة الثانية ووقتها طلعت على مصر.

أكدت سيرين خاص في حديثها عن "مليحة"، قائلة: "المسلسل أثر بشكل كبير مع أي حد اتفرج عليه مع الشعب المصري طبعا أولا، غير إنه زاد الوعي، وخلى الناس تفهم فرق معين بين العيلة الفلسطينية والعيلة المصرية ومعاناتنا هناك، واختلافاتنا والحاجات اللي نشبه بعض فيها، وبين إننا شعبين قريبين جدا من بعض في المكان وحاجات كثيرة".

أوضحت سيرين خاص عن نشأتها، معلقه: "أنا ممثلة فلسطينية اتولدت في غزة وعشت فيها 4 سنين، وحصلت الانتفاضة الثانية ووقتها طلعت على مصر مش على ليبيا زي مليحة، وسكنا في مصر فترة وبعدها رحت الأردن فترة، ورجعت في الآخر على فلسطين".

مسلسل مليحة

تابعت سيرين خاص: "ذكرياتي في غزة جميلة، وفاكرة مدرستي والحضانة وبحر غزة الجميل، ولما خرجنا مقدرناش نرجع غزة تاني، ونفسي أرجع أشوف بيتي، مشيرة أن والدتها مصرية بقولها: "بابا صحفي سابق وماما مصرية، وتعرفوا على بعض لما كنت بتتعلم صحافة، وعيلتي كبيرة وعندي 6 أخوات وأنا أصغر واحدة".



أضافت سيرين خاص أنها اختارت الفن للتعبير عن قضية الشعب الفلسطيني قائلة: "أنا من زمان كفلسطينية علشان أحس إني بعمل حاجة لبلدي كنت دايما بعمل حاجات في الفن، والأعمال الفنية بالنسبة لي تأثيرها كبير على الإنسان، علشان يكون عنده وعي وصوت يتكلم عن الموضوع".

أشارت سيرين خاص عن رد الفعل على المسلسل داخل فلسطين، قائلة: "جالي رد فعل جميل من فلسطين، اتبسطوا من المسلسل والحكاية اللي اتقالت في أول حلقة مع الفنان سامي مغاوري، وقالها بطريقة جميلة وناعمة وصوت حلو".

كما علقت علي رد الفعل الإسرائيلي على مسلسل "مليحة" : "لما عرفوا إن في مسلسل مصري عن فلسطين في رمضان كانوا عارفين إنها حاجة مهمة وكبيرة وأول مرة، وابتدوا يعلموا الإسرائيليين يعني إيه مسلسل في رمضان".

أبطال مسلسل"مليحة"

يتكون مسلسل "مليحة" من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، وتواجه العديد من الصعوبات، بطولة دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكي، وماجدة زكي، وأمير المصري، وحنان سليمان، وأحمد السعدني، وسارة عبد الرحمن، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.