الخميس.. انطلاق مهرجان إيزيس للمرأة فى دورته الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - يدعم الجهود التى تبذلها الدولة لتمكين المرأة

إلهام شاهين: مهرجان ايزيس فرصة للانفتاح على العالم والترويج الثقافى لبلدنا

ينطلق مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة، لدورته الثانية، يوم الخميس المقبل وحتى 22 مايو الجاري، تحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة عبد العزيز التى تعتبر واحدة من أهم نجمات المسرح المصري، ويهدف المهرجان لدعم الجهود التى تبذلها الدولة لتمكين المرأة وفقا لرؤية مصر 2030، وإقامة جسور ثقافية بين النساء من مختلف أنحاء العالم وتشجيع التفاعل الثقافى وتعظيم مردوده على الإبداع والمسرح، وتشجيع صناع المسرح على معالجة ومناقشة قضايا وهموم المرأة.

يتطلع المهرجان للقيام بدوره فى تحقيق قدر أكبر من التنوع الثقافى والعدالة الثقافية واللامركزية عبر دعم صناعة المسرح المعنى بقضايا المرأة فى المناطق المهمشة والصعيد أيًا كان صانعها امرأة أو رجل.

ويضم مجلس الأمناء النجمة إلهام شاهين، الرئيس الشرفى للدورة الثانية، والممثلة والمخرجة عبير لطفي، رئيس المهرجان، والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، مديرة المهرجان، والمخرجة والكاتبة عبير على حزين، مديرة المهرجان، وعضوية كل من الفنان فتحى عبدالوهاب، والسفيرة مشيرة خطاب، والكاتبة النائبة ضحى عاصي، والإعلامية مشيرة موسي، والناقدة عبلة الرويني، والمخرج سعيد قابيل، والدكتورة أمل جمال، والدكتورة رانيا يحيي، والمخرج محمود أبودومة، والمخرج أحمد العطار، والناقد الفنى حمد عبدالرحمن.

ويكرم المهرجان الفنانة كريمة منصور، والدكتور محمود نسيم، والفنانة العراقية الدكتورة عواطف نعيم، والفنانة التونسية رجاء بن عمار، وأسم الفنانة الراحلة سهام بنت سنية وعبد السلام.

وتنظمت مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية، وبدعم وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الإنتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة وستوديو عماد الدين وكالتوجراف والمركز الثقافى النمساوي، وسامى أمين، والمركز الثقافى الفرنسى.

اسندت إدارة المهرجات الرائاسة الشرفية للفنانة إلهام شاهين، أنه سعيدة باختيارها للرئاسة الشرفية للمهرجان لهذا العام، فمن المعروف عنها أنها نصيرة للمرأة دائما فى أعمالها، وتهتم بأى شيء يخص المرأة، ومنتجة شجاعة تتحمل الخسارة فى سبيل دعم قضايا المرأة ولذلك أنتجت عدد من الأعمال السينمائية التى تعالج هموم المرأة مثل «خلطة فوزية» و«يوم للستات» و«هز وسط البلد».

وعلقت إلهام فى تصريحات خاصة، «أنها تعتز بكونها واحدة من القلائل الذين دخلوا مجال السينما من باب المعهد العالى للفنون المسرحية وتعتز بدراستها فيه وحبها للمسرح، اضافت كنت أعتقد أنى لم أعمل فى المسرح كثيرا حتى اكتشفت مؤخرًا أثناء تكريمى فى المهرجان القومى للمسرح أنى شاركت فى بطولة 25 عملًا مسرحيًا، أثناء دراستى للمسرح وفى فترة الثمانينيات وما بعدها».

وأشارت إلى قدمت كانت أعمالًا مهمة ومسرحيات عالمية مع عدد من المخرجين المتميزين مثل سعد أردش، وشاركت فى «المتحذلقات» لجلال الشرقاوى و«خشب الورد» مع هانى مطاوع، مؤكدة أنه عندما يجتمع المسرح والمرأة فى مهرجان ايزيس كان لا بد أن تتحيز له، خاصة عندما يكون القائمون عليه مجموعة من المخرجات والكاتبات الحريصات على دعم قضايا المرأة وصانعات المسرح الذى يناقش موضوعاتها، وهو فرصة مهمة للانفتاح على ثقافات مختلفة.

وأضافت أنها لمست كم المجهود المبذول من القائمات على المهرجان وكلهن على مستوى عال جدا من الثقافة، والمهرجان يهتم بالقضايا النسائية سواء كان الصانع رجلًا أو امرأة، كما يشجع صانعات المسرح من النساء، مؤكدة أنها ترى أن المرأة ما زالت مقهورة فى المجتمع ومشاكلها وهمومها متعددة، متمنية إلا تقتصر مناقشة هذه القضايا على المسرح فقط وإنما لا بد من الاهتمام بها فى السينما والتليفزيون أيضا، لأن هناك الكثير من القضايا المسكوت عنها.

ويشارك فى المهرجان 17 عرضًا مسرحيًا من 7 دول مختلفة أولًا: تونس ضيف الشرف «قبيلة» – إخراج صابرين غنودى – مسرح تياترو، «بلا عنوان» – إخراج مروة المناعي–مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانة، «شعلة» – دراماتورجيا وإخراج أمينة الدشراوى – مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين، ثانيًا: العروض المصرية «فريدة»–إخراج أكرم مصطفى–فرقة مسرح الطليعة، «برقع الحيا»–إخراج شيرين حجازي–فرقة عوالم خفية.

«ثلاثة مقاعد فى القطار الأخير» – إخراج مايكل مجدي–فرقة Better Show.

«سر الأريكة « – إخراج إيمان زكي–فرقة تياترو أمل، و»معرض الوحوش الزجاجية» – إخراج أشرف على – معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية، ثالثًا: العروض العربية والأجنبية «كراش» تأليف وإخراج فاطمة الزهراء لهويتر من المغرب.

فاتى أريان – إخراج مولاى الحسن الإدريسي- من المغرب «اليعسوب» لفرقة ميكر أوبرا من أسبانيا، «أنا وجهي» – تأليف وإخراج د. عواطف نعيم – الفرقة الوطنية للتمثيل بالعراق «ميموري»- إخراج نيكار حسيب–مختبر مسرح لاليش من النمسا، «باولا» – إخراج وأداء ايريس هيتزنجر–فرقة إديتا براون من النمسا،»ديراياما» -إخراج ايرينا ساجى- شركة يوترفيجن من اليابان.

وينظم المهرجان 8 ورش فنية، ومديرة الورش سمر دويدار، ورشة نحت الشخصيات البنية التشريحية مدخلا / المدربة سيرين قنون (تونس )، فن إعداد الممثل من الخطاب الجسدى إلى الخطاب اللفظى / المدربة وفاء الطبوبى (تونس) مزج بلدى للحكى من خلال الحركة / المدربة نرمين حبيب (مصر) ورشة فى فن السينوغرافيا/ المدرب عمر غايات (مصر/ سويسرا) ورشة الذكاء الاصطناعى والإدارة الثقافية / المدربة منى شاهين (مصر) ورشة الغناء الاحترافى للممثل /المدربان زيليا لاناسبا وبابلو فيسنتى (أسبانيا) ورشة كيف نكتب عن الفنون الادائية للمبتدئين / المدربة أتى متولى (بولندا /مصر)ماستر كلاس.Katsugen Undo / المدربة ايريس هايتزنجر (النمسا).

ويضم المحور الفكري، الندوة الرئيسية – مبدعات تحت القصف–تديرها د. إيمان عز الدين، المشاركون بالأبحاث: لمى طيارة–إيمان عبدالستار–منى عرفة–كزيزة عمر–هبة عمر–فرميسك مصطفى–جهاد الديناري–مجدى محفوظ.

ثانيًا/ محور الشهادات – كيف نفذن من الحائط الشفاف تديره د. دينا مندور.

المشاركات: والدكتورة سحر الديجوى (مصر)–منار خالد (مصر)–صفاء البيلى (مصر)–مروة رضوان (مصر) – مروة عودة (مصر)–وفاء طبوبى (تونس) – سيرين قنون (تونس)–سوزان على (سوريا) – د.شذى سالم (العراق)

أماكن العروض، مسرح السلام، ومسرح الطليعة، ومسرح الهناجر، ومسرح نهاد صليحة أكاديمية الفنون حفلى الافتتاح والختام بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا

أماكن الورش والفعاليات، لمجلس الأعلى للثقافة، ستوديو عماد الدين كالتوجراف، وقاعة صلاح عبدالصبور–مسرح الطليعة، والمركز الثقافى النمساوي.