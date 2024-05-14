شاهد كيف ردت شهد ليو على تعليق بشأن طولها بعد عملية التكميم ؟

في رد طريف ومميز، أجابت الشهيرة التيك توكر، شهد ليو، على تعليق أحد متابعيها الذي أشار إلى قصر طولها بعد إجرائها عملية التكميم.
وقالت المتابعة لشهد ليو: “شهد، قصرتي بعد التكميم، أنا قصرت بعدها”. وردت شهد ليو عليها بتلك الروح الفكاهية قائلة: “هو أنا قصيت معدتي ولا قصيت سيقاني”.
تفاعل المتابعون مع المقطع بشكل كبير وتبادلوا التعليقات والضحك، حيث عبَّروا عن إعجابهم بروح الدعابة لدى شهد ليو.
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