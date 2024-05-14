إليكم سعر فستان روبي الـ Denim الذي إختارته لحفل وادي دجلة

ميرنا وليد - بيروت - إختارت الفنانة المصرية روبي فستاناً بسيطاً من قماش الـ Denim، وذلك خلال إحيائها حفلها قبل أيام قليلة، في وادي دجلة.

وتحب روبي أن تختار إطلالات كاجوال شبابية وعصرية، في بعض الحفلات التي تحييها.

الفستان الذي إرتدته روبي هو من توقيع علامة alexis danni، ويبلغ سعره حوالى الـ 420 دولار أميركي، وإنتعلت حذاءً رياضياً من ماركة golden goose، يبلغ سعره 501 يورو، أي حوالى 540 دولار أميركي.

وتركت روبي شعرها بتسريحة الويفي منسدلاً على كتفيها، وإعتمدت مكياجاً ناعماً وبسيطاً زادها جمالاً.

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