بإطلالة كاجوال.. أحدث ظهور لـ آيتن عامر والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها، عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها.

ونشرت آيتن، الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال، وارتدت بلوزة باللون الأصفر وبنطلون جينز.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر يا روحي، ميختلفش عليها اتنين، الحب الحقيقي، كل يوم تحلوي عن اليوم اللي قبله، ما شاء الله حبيبتي".

يذكر أن، آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي عُرض في شهر رمضان 2024، وهو من بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

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