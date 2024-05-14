شاهد داليا مبارك وطليقها يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما على طريقة ديزني

احتفلت الفنانة داليا مبارك بعيد ميلاد ابنتها “جاز” في يوم الاثنين 13 مايو/أيار. شاركت الأجواء السعيدة عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”.

ونشرت الفنانة السعودية صورتين تجمعها بابنتيها وطليقها الملاكم الأمريكي أليهم ستاركس في هذه المناسبة.

استوحت داليا أجواء الاحتفال من شخصية “موانا” الشهيرة في أفلام “ديزني”، واستخدمت قالب حلوى بتصميم شخصية “موانا” وعناصر بحرية، بالإضافة إلى الرقم 3. كانت هي وابنتيها يرتدين ملابس بحرية تشبه ملابس الشخصية الكرتونية.

وفي تعليقها على الصور، أعربت داليا عن دهشتها من سرعة مرور الوقت ووصول ابنتها لعامها الثالث. وقالت: “3 سنوات بهذه السرعة، عيد ميلاد سعيد جاز”.

وتفاعل الكثير من متابعي الفنانة السعودية مع هذه المناسبة، حيث أعربوا عن تمنياتهم لابنتها بحياة طويلة وسعيدة. وجاءت بعض التعليقات كالتالي: “كل سنة وهي بألف خير” و”قلبي الذي نما، ما أجملها”.

طليق داليا مبارك عبر أيضًا عن سعادته بعد احتفاله بعيد ميلاد ابنته. وقال: “عطلة نهاية أسبوع رائعة حقًا، سأكون إلى جانبكم دائمًا يا رفاق، ماما حبيبتي”.

وردت داليا على تعليق طليقها قائلة: “مرحبًا أبي الصغير، شكرًا لك على حضور احتفالنا بأطفالنا الجميلين”.

وفي مقابلة صحفية سابقة، تحدثت داليا مبارك عن علاقتها بابنتيها “ليلي سمر” و”جاز”، وأكدت أنهما يشبهانها كثيرًا. وصفت الأولى بالحنان والإخلاص، والثانية بالعناد والإصرار على تحقيق أهدافها.

وأضافت أن والدتها تساعدها في الاهتمام بهما، وأن طليقها موجود دائمًا لدعمهما. وأعربت عن شعورها بالحظ السعيد بهذا الصدد.

وأكدت أنها تحرص على غرس القيم النبيلة في ابنتيها، مثل احترام الآخرين والامتنان للجميع.