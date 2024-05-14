وائل كفوري يطرح أغنية "لآخر دقة" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المطرب وائل كفوري، أحدث أإانيه الجديدة "لآخر دقة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم.

تم تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضاً بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

وكان "كفوري" قد روج لأغنيته الجديدة من خلال نشره فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" لا يتعدى الـ10 ثوان، وأثار من خلاله اهتمام محبيه بالفيديو الذي ظهرت فيه مجموعة من الشباب وهم يغنون مقطعا قصيرا من الأغنية ويرددون "على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة".

يُذكر أن، آخر أعمال وائل كفوري الغنائية، أغنية "الوقت هدية" التي طرحها قبل شهر تقريبا.

وتقول بعض كلمات أغنية "لآخر دقة":

بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

إلا اسمك بقلبي بيضلوا

جوه محفوظ ومكتوب

على كل دقة

من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوه بعيونك

دنيا فيها ببقى

إلك بفَتِّح عينيا

وعلى صورة وجك بنام

كل لحظة عنا ذكرى لبكرة

أنت أنا والأيام.