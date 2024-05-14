محمد رمضان ينشر فيديو لحظة وصوله المغرب للمشاركة بمهرجان موازين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

كشف الفنان محمد رمضان، عن وصوله مدينة الرباط بـ المغرب، استعدادًا لـ مشاركته في مهرجان موازين الموسيقي المقرر إقامته في الفترة من 21- 29 يونيو المقبل.

ونشر رمضان، مقطع الفيديو يرصد لحظة وصوله للمغرب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وصلت الآن إلى أجمل مدن الأرض الرباط.. عاصمة المملكة".

يذكر أن، محمد رمضان يخوض بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

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