عصام كاريكا يحيي حفلات فى بيروت ويؤجل الاحتفال بعيد ميلاده

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الفنان عصام كاريكا بيروت لإحياء عدد من الحفلات هناك بالإضافة إلى لقائه مع عدد من نجوم الطرب اللبناني، للاتفاق على تلحين بعض اغانيهم الجديدة.

كما يحتفل عصام كاريكا اليوم بعيد ميلاده.

وبسبب ارتباطه بالحفلات في لبنان اضطر ان يغادر القاهرة في هذا التوقيت على أن يؤجل الاحتفال بعيد ميلاده وسط أصدقائه بمصر بعد عودته من بيروت.

عصام كاريكا

وكان الفنان عصام كاريكا أحيي حفلًا غنائيًا فى لبنان أيام 27 و28 يونيو، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.

عصام كاريكا

ثم يعود عصام كاريكا إلى القاهرة للمشاركة بعدما يشارك فى عدد من الحفلات الغنائية خلال موسم العيد.

ويتعاون النجم محمد فؤاد مع الملحن عصام كاريكا فى أغنية جديدة بعنوان "قطر الفراق"، حيث انتهى فؤاد من تسجيلها فى الاستوديو ومن المقرر طرحها خلال الصيف الحالى.

حالة انتعاش فنية يعيشها الفنان عصام كاريكا حاليًا، وذلك بعد عودته إلى عالم التلحين بقوة بعد فترة انشغل فيها بالغناء وإصدار أغانى خاصة به.

الكينج وكاريكا

حيث انتهى عصام كاريكا خلال الفترة الأخيرة من تلحين عدد من الأغانى مع عدد من نجوم الطرب في الوطن العربى منهم الكينج محمد منير والنجم اللبناني راغب علامة ومؤخرًا مع النجوم إيهاب توفيق الذى تعاون معه في أكثر من أغنية ثم محمد فؤاد الذى انضم إلى هذه القائمة.

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كاريكا وإيهاب توفيق

الصعايدة

وطرحت مؤخرًا أغنية "الصعايدة" لكل من المطرب عصام كاريكا وشيبة وهشام كاريكا، ويعد الكليب الذى تم تصويره فى الفيوم، أول عمل فنى يجمع بين نجم الأغنية الشعبية شيبة وبين كاريكا الذى يتولى تلحينها فى حين كتبها هشام الجخ، وأخرجت الكليب المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم.

كاريكا ومحمد فؤاد

وتعاونت المطربة ديانا حداد، مع الفنان عصام كاريكا و وزيزو فاروق ومحمد يحيى وعزيز الشافعى فى أغانى جديدة خلال الأيام المقبلة، حيث تقوم بتسجيلها لطرحها خلال موسم الصيف، لتفتتح بها الموسم وتمتع جمهورها بباقة جديدة من ألمع أغانيها.

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استطاعت النجمة اللبنانية ديانا حداد خطف الأضواء نحو أناقتها المفعمة بالاحتشام والنعومة في آن واحد.

وبدت ديانا حداد بإطلالة محتشمة جذابة مواكبة لأحدث صيحات الموضة، وارتدت جمبسوت أنيق التصميم مجسم، صمم الجزء العلوي من الساتان والجزء السفلي مزركش ببعض الرسومات، ونسقت عليه كرديجان طويل صنم من قماش الساتان باللون الأبيض في الأزرق الغامق،

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة ووضعت لمسات هادئة من المكياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

ديانا حداد

وكانت شاركت الفنانة ديانا حداد جمهورها بمجموعة من الصور لها من حفلها الأخير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

ديانا حداد

ديانا حداد

لفتت ديانا الأنظار بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتدية فستانا مجسم باللون "الأسود" وينتمي إلى قصة الأوف شولدر، مصمم من قماش لامع مطرز بنقاشات مختلفة، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

ديانا حداد

ديانا حداد

ديانا حداد

اعتمدت ديانا تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

ديانا حداد

وكانت أحيت النجمة اللبنانية ديانا حداد احفلًا غنائيًا، ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك على خشبة مسرح أبو بكر سالم.

وأشعلت ديانا حداد الحفل بباقة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وذلك بقيادة المايسترو أحمد طه.

ديانا حداد

يذكر أن "حداد" طرحت أخيرًا أغنية بعنوان "وحشني شخص" وحققت صدى واسعًا بين جمهورها.

ديانا حداد

وتقول كلماتها:" وحشني شخص يسوى الكون كله

وحشني شخص ما بالكون مثله

وحشني شخص (وحشني شخص) يسوى الكون كله

وحشني شخص ما بالكون مثله

وحال الوقت ما بيني وبينه

لا اتخلّيت عنه ولا تخّلى

على ذكراه أعيش العمر من بعده

(على ذكراه (على ذكراه) وأعيش وياه (وأعيش وياه

وإذا مت السبب بعده وين ألقاه

أنا مليت ها الوحدة وين ألقاه

على ذكراه أعيش العمر من بعده

على ذكراه أعيش وياه

وإذا مت السبب بعده وين ألقاه

أنا مليت ها الوحدة وين ألقاه

وش الدنيا؟ إذا ما كان فيها

برخصّها ودونه ما أبيها

وش الدنيا؟ إذا ما كان فيها

برخصّها ودونه ما أبيها

خلاص إن كان ما يرجع وأشوفه

أودعها ولا أحزن عليها

بدى قلبي يعاني وينتهي صبره

(بدى قلبي (بدى قلبي) يا ربي (يا ربي

أنا ما أقوى على هجره وأنا حبي

وشوقي تدري وش كبره بدى قلبي

بدى قلبي يعاني وينتهي صبره

بدى قلبي (بدى قلبي) يا ربي

أنا ما أقوى على هجره وأنا حبي

وشوقي تدري وش كبره بدى قلبي".