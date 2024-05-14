بالصور| محمد ناير يحتفل بمسلسل "دواعي السفر" في عرض خاص مع watch it

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

احتفل المخرج والسيناريست محمد ناير بأولى تجاربه في عالم الإخراج مسلسل "دواعي السفر" في عرض خاص أقيم مساء الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد العرض حضور عدد من أبطال العمل، بينهم: نادين، عبدالرحيم حسن، أيمن الشيوي، جلا هشام.

وكان الحساب الرسمي لمنصة "WATCH IT" عبر انستجرام نشر الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل، مصحوبا بالتعليق التالي: "مسلسل (دواعي السفر) يعرض ابتداء من 15 مايو".

مسلسل "دواعي السفر" يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، عبدالرحيم حسن، أيمن الشيوي، چلا هشام، إخراج محمد ناير.