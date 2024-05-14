بالصور.. الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعدادات تجري على قدم وساق من قبل إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 من أجل حفل الافتتاح المقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء في قصر المهرجانات على سواحل خليج كان في فرنسا.

ونشرت الصفحة الرسمية لقصر المهرجانات على تطبيق "X" مقطع فيديو أوضحت خلاله سباق المنظمين مع الزمن للانتهاء من اللمسات النهائية لحفل الافتتاح.

ويشارك في المسابقة الرسمية هذا العام 22 فيلمًا يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية من بينها فيلم السيرة الذاتية "The Apprentice" للمخرج علي عباسي، فيلم الدراما "Kinds of Kindness" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا، فيلم الدراما "Bird" للممثل الأمريكي آدم درايفر، وفيلم "Emilia Perez" بطولة الممثلة الأمريكية زوي سالدانا.

وكان للسينما العربية نصيبًا من المشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام حيث تتنافس 8 أفلام عربية من مختلف أنحاء الوطن العربي أبرزها الفيلم المصري "شرق 12"، الفيلم السعودي "نورة"، ومن المغرب "الكل يحب تودا"، والفيلم الصومالي "القرية المجاورة للجنة"، ومن فلسطين فيلم "إلى أرض مجهولة".

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي هذا العام تكريم عدد من الأسماء اللامعة في صناعة السينما حول العالم منهم "استوديو جيبلي" الياباني بالسعفة الذهبية الفخرية نظرًا لمسيرة سينمائية امتدت لسنوات وحققت خلالها العديد من النجاحات وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان كون الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس استوديوهات، إلى جانب الممثلة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار ميريل ستريب، والمخرج والمنتج جورج لوكاس والمقرر منحه الجائزة بحفل ختام المهرجان.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام سيقام في الفترة من 14- 25 مايو.

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