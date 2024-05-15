براد بيت ولويس هاميلتون معًا لأول مرة في هوليوود

تترقّب هوليوود أسطورة “الفورمولا1” لويس هاميلتون لظهوره الأول على الشاشة الفضيّة إلى جانب الممثل العالمي براد بيت صاحب الوزن الثقيل في هوليوود.

يُشاع أن الفيلم الذي تأخّر كثيرًا والذي كان محاطًا بالتكهّنات والمؤامرات، يتباهى بميزانية مذهلة تزيد عن ٣٠٠ مليون دولار، ما يجعله من بين أغلى الإنتاجات في التاريخ.

فعلى الرغم من فشله في الحصول على دور في فيلم “Top Gun: Maverick”، يستعدّ “هاميلتون الآن لترك بصمته في هوليوود، تحت إشراف جوزيف كوسينسكي، المعروف بعمله في الجزء الثاني من فيلم “Top Gun” للمخرج توم كروز عام ٢٠٢٢.

في الفيلم الذي لم يتم تحديد عنوان له بعد، يلعب “بيت” دور سائق متمرّس يتقاعد ليرشد شابًا معجزة، يجسّده دامسون إدريس.

ينضم إلى هذا الطاقم المرصّع بالنجوم ممثّلون مشهورون مثل خافيير بارديم، كيري كوندون، توبياس مينزيس وسارة نايلز، ما يعِد الجماهير بتجربة سينمائية آسرة.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

على الرغم من كل النكسات التي واجهت مشوار التحضير للفيلم، لا يزال هاميلتون، إلى جانب شركة الإنتاج Plan B Entertainment التابعة لـ “بيت” والمنتج الشهير جيري بروكهايمر، ملتزمين بتقديم تحفة سينمائية رائدة.

ومع ذلك، على الرغم من الضجيج الهائل المحيط بالمشروع، فإن التفاصيل الأساسيّة مثل تاريخ الإصدار والعنوان لا تزال غير مؤكّدة.