ياسمين عبد العزيز بعد ظهورها بفستان الزفاف: "جوزي الجديد أهو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على صورة ارتدائها فستان الزفاف في اعلانها الجديد لصالح احدى شركات المحمول.

ونشرت ياسمين، صورتها بفستان الزفاف، عبر حسابها على فيسبوك، وداعبت جمهورها، قائلة: "جوزي الجديد أهو".

وكان اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز قد تصدر تريند موقع "إكس" عقب ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "DMC".

وتحدثت ياسمين خلال الحلقة عن بدايتها الفنية، وكشفت موقفها من الزواج بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

وأدلت ياسمين عبد العزيز بتصريحات خلال البرنامج كونها لا تحب العوضي فقط ولكنها "تعشقه" على حد قولها.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، يوم 16 يناير 2024، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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