رانيا يوسف تعلن انتهائها من تصوير مشاهدها في"السرداب"

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مشاهدها، اليوم، ضمن أحداث مسلسل "السرداب"، وذلك بعدما نشرت صوراً لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مسلسل السرداب

شاركت رانيا يوسف متابعيها ومحبيها صورا لها اثناء استعدادها لتصوير اخر مشاهدها اليوم، عبر صفحتها الشخصية علي موقع انستجرام.

وتجسد رانيا فى المسلسل شخصية دلال صاحبة بنسيون يدور فيه العديد من القصص المثيرة والتى تضم مجموعة كبيرة من النجوم.

رانيا يوسف

آخر اعمال رانيا يوسف

كان آخر اعمال رانيا يوسف هو مسلسل بقينا اتنين ، وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

أبطال مسلسل "وبقينا اتنين"

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.