ناقدة عن منى زكي بفيلمها الجديد: "جسمها مختلف عن أم كلثوم حتى لو نفخوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الناقدة ماجدة خير الله، عن تقديم الفنانة منى زكي للسيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، في فيلم سينمائي بعنوان "الست"، مؤكدة أنه أمر به خطورة للغاية ومن أبشع الأشياء هو تقديم السيرة الذاتية لأي شخص.

وقالت خير الله، ببرنامج "تفاصيل": "أبشع حاجة بالسيرة الذاتية لما يقدمها الفنان في عمل فني هو صعوبة التصديق والناس بيحاول يطلعوا هذا الفنان أو الشخصية المعروفة ملاك بأجنحة، معندناش فكرة تقديم السيرة الذاتية بكل الجوانب الإنسانية، وبما أن فعلا أم كلثوم كان عمل ناجح جدا لأن أم كلثوم مكنتش لوحدها كان حولها جيل من العظماء والمسلسل اللي قدمته صابرين قدم جيل من العظماء".

وتابعت: "أخشى ألا يتقبل الجمهور عمل جديد عن أم كلثوم، لأن العمل الذي أخرجته المخرجة أنعام محمد علي تعرض لجميع جوانب الشخصية وأسباب تألقها والثورة وعلاقتها بالأشخاص المقربين منها".

وأضافت ماجدة، أن لديها تخوف كبير من منى ذكي، كون التكوين الجسماني مختلف عن أم كلثوم، فمهما قمنا بوضع مكياج على الشخصية لن يفلح ذلك، وأعتقد أنها تضع نفسها في تحدي كبير وأتمنى أن تنجح ولكن لدي شكوك كثيرة، معقبة: "جسم منى مختلف عن أم كلثوم حتى لو نفخوه مش هيوصل لجسمها".

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