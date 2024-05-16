رقصت بطريقة غريبة.. فيفي عبده تتعرّض لهجوم عنيف شاهدوا الفيديو!

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2024 02:18 صباحاً - نشرت الفنانة الشابة المصرية فيفي عبده فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتعرضت عبدة لانتقادات واسعة جراء نشر الفيديو، إذ ظهرت وهي ترقص على شاطئ البحر في الساحل الشمالي بطريقة وصفها البعض بـ “الغريبة”.

فيفي عبده ترقص في مقطع فيديو

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين انتقدوا فيف على طريقة قصها وعلى نشرها الفيديو في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب على غزة.

ومن بين التعليقات: ” عيب يا فنانة اخواتنا بيموتوا في غزة”، ” هي متكهربه ولا ايه؟”.

تعليق فيفي عبده على انتقادات الجمهور

وعلقت فيفي عبده: “مساء الفل، ومساء المزاج من الساحل الشمالي، كل صيف وأنتم طيبين، أنا عمري ما رديت على التعليقات خالص، أنا عشان غزة، مفيش حد فاتح صفحته عشان غزة غيري، ليه؟، لأن أنا بحب غزة وبحب فلسطين من صميم قلبي”.

وأضافت فيفي: “هل كل الناس اللي بتشتغل بتوقف شغل عشان خاطر مشاكل أي حد

يعمل كدة بس أنت دايما بتفكر عن ناس كويسة ناس بتحبك وتفتري عليا”.

فيفي عبده تتعاقد على مسلسل جديد

من ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة فيفى عبده على بطولة مسلسل “آخر الزمن” مع النجوم أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية وتجسد فيه دور أم مكافحة تقع فريسة في عدد من المشاكل الأسرية والعديد من الأزمات الصعبة.

وكشفت الفنانة فيفي عبده عن العمل بالمسلسل الجديد وقالت: «الحمد لله تعاقدت على مسلسل آخر الزمن، وهو عمل قوي، يناقش قضايا تمس المجتمع، انتظروا عمل مختلف ومميز، قصة جذبتني جدًا تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل عصري وجريء».

والمسلسل يشارك فى بطولته كل من أحمد عبدالعزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد وإخراج أيمن فؤاد.

يُذكر أن، فيفي عبده غابت عن المشاركة في السباق الرمضاني الماضي، وأطلت قبل يومين على الجمهور في برنامج كلام الناس المعروض على قناة mbc مصر.

الخليج 365

الخليج 365

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